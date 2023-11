Israelische Armee „im Zentrum der Stadt Gaza“

In der Nacht Panzer in Stellung gebracht

Anrainerinnen und Anrainern von Gaza-Stadt im Norden des Gazastreifens zufolge hat das israelische Militär seine Panzer hauptsächlich in der Nacht in Stellung gebracht. Laut Angaben der Streitkräfte hat man den Gazastreifen in zwei Hälften geteilt und Gaza City vollständig eingekreist - ein intensiver Häuserkampf droht.