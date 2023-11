Gefährlicher Schulweg für Tausende Kinder

Die neue ganztägig geführte Volks- und Mittelschule in der Langobardenstraße spielt alle Stücke. Was jedenfalls den Innenraum angeht. In der Abholzone vor der Schule herrscht jeden Tag Chaos. Denn es gibt genau drei Parkplätze für rund 800 Schüler, die alle gleichzeitig in oder aus der Lehranstalt stürmen. Hinzu kommt, dass vor der Kiss & Ride Zone eine Straßenbahn quert. Erst vor kurzem wurde ein Gitter angebracht, den Eltern reicht das aber nicht. „Wenn mein Kind aus der Schule kommt und das Elternauto sieht, hat es die Straßenbahnvielleicht nicht im Blick und wird erfasst“, sagt Jutta E. Von Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) hat die besorgte Mutter als Antwort bekommen, dass er sich für eine größere Anzahl von Kiss & Ride Plätzen eingesetzt hätte, das Verlangen aber ungehört blieb.