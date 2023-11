Baerbock soll Kiew EU-Beitritt zugesichert haben

Militarisierung der Wirtschaft

Vor dem Hintergrund, dass die Republikaner in den USA derzeit die Verlängerung der Militärhilfen im Kongress blockieren, meinte der ukrainische Außenminister, dass Kiew nun mehr in die eigene Waffenproduktion investiere. Man fahre die heimische Herstellung massiv hoch und militarisiere die Wirtschaft. „Trotzdem bleibt dann immer noch die europäische Unterstützung, die oft unterschätzt wird. Wegen unserer Freunde in Europa und anderswo denke ich, dass wir kein Untergangsszenario zu befürchten haben“, zeigte sich Kuleba zuversichtlich.