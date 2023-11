Ilzer verärgert: „Wofür haben wir einen VAR?“

Joachim Standfest (Altach-Trainer): „Ich glaube, das Spiel ist auf der Kippe gestanden, und wer das erste Tor macht, hat gute Karten. So war es heute, der (Burgstaller, Anm.) schießt ihn in den Winkel hinein vom Sechzehner-Eck. In den letzten Wochen haben wir gegen den LASK, Salzburg und Rapid gespielt. Das sind einfach Mannschaften, die deutlich über uns zu stellen sind. Wir brauchen jetzt nicht in Panik verfallen, wir werden einfach weiter machen. Schade und traurig, aber es ist jetzt nichts Dramatisches passiert.“