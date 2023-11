Hartberg gegen Blau-Weiß Linz ab 14.30 Uhr LIVE

Im Hinspiel in Linz gab es im August ein 3:3, seit damals ist viel passiert bei den Oberösterreichern. „Da waren sie extrem mutig“, erinnerte sich Schopp. Die Linzer bezahlten diesen Mut mit zu vielen Gegentoren, stellten nach vier Niederlagen in den ersten fünf Partien um und schufen mit neuer Kompaktheit die Grundlage für die folgende Serie. Nur noch eines von sieben Spielen wurde danach verloren, in der Tabelle hat man mit 13 Punkten Tuchfühlung mit der oberen Hälfte. „Dieses zweite Gesicht steht ihnen sehr gut“, urteilte Schopp. „Und im Umschalten sind sie immer noch stark.“