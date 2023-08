„Hotterdiebstahl“ wird Fall für Landeshauptmann

Ungebetene Gäste

Das Thema war nun auch Teil einer Info-Veranstaltung in einer ehemaligen Gärtnerei. Mehr als hundert Bewohner von Wiesen Nord waren gekommen. Laut Weghofer sprachen sich die meisten für einen Verbleib in der Erdbeergemeinde aus. Lediglich einzelne Personen hätten versucht, Stimmung für einen Wechsel zu Bad Sauerbrunn zu machen. Außerdem hätten ein paar Bad Sauerbrunner probiert, sich in die Veranstaltung einzuschleichen, obwohl diese nur für Wiesener gedacht war. Sie wurden schließlich hinauskomplimentiert.