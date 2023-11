Sittenwächter bringen Hass bis in Wiener Schulen

Im Propagandafeldzug religiöser Extremisten rücken verstärkt Kinder in den Fokus. In Wiens Pflichtschulen sei die Lage besonders dramatisch. Thomas Krebs schlägt Alarm. An Wiens Pflichtschulen herrsche ein Regime der Gewalt. Krebs: „Seit 2018 untersuchen wir diese Thematik. Ich war überrascht, wie oft Lehrer Ziel von psychischer und physischer Gewalt werden. Und in den vergangenen Wochen hat die Intensität noch einmal deutlich zugenommen.“