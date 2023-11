„Keine Akzeptanz für importierten Antisemitismus“

Exakt 85 Jahre nach den schrecklichen Ereignissen rund um November-Pogrome müssen Juden in Österreich und auch bei uns in der Steiermark wieder in Angst leben. Für Landeshauptmann Christopher Drexler ist das zum einen „Restbeständen eines Antisemitismus althergebrachter Manier“ geschuldet. „Vor allem aber liegt es auch daran, dass wir in den letzten Jahren Antisemitismus importiert haben und das ist nicht zu akzeptieren“, stellt der steirische ÖVP-Chef klar.