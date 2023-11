Der Kreml erklärte Verzicht auf Atomwaffentests

Am Donnerstag hatte Putin nun ein Gesetz unterzeichnet, das die Ratifizierung widerruft (siehe Video oben). US-Außenminister Antony Blinken bezeichnete das als „bedeutenden Schritt in die falsche Richtung“, der „uns weiter vom Inkrafttreten des Vertrags entfernt, statt ihm näherzukommen.“ Die Organisation des Vertrags für ein umfassendes Verbot von Nuklearversuchen (CTBTO) forderte die russische Regierung dazu auf, dennoch am Kernwaffenteststopp-Vertrag festzuhalten und das Nutzen von Überwachungsstationen zu ermöglichen, die selbst Explosionen von geringem Umfang erkennen können.