Moskau will aus Vertrag gegen Atomtests aussteigen

Die Organisation mit Sitz in Wien, die erst offiziell wird, wenn der Atomteststopp-Vertrag in Kraft tritt, hat trotzdem bereits ein weltweites Überwachungssystem aufgebaut, mit dem Atomwaffenexplosionen registriert werden können. So wurden etwa Bombentests Nordkoreas registriert. Russland unterschrieb das Abkommen 1996 und ratifizierte es im Jahr 2000.