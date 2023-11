Selbst ernannter Moralapostel und Sittenwächter

Flucht ins Jugendheim

Beim nächsten Freund verlief’s so: Sollte sich das Mädchen nicht trennen, würde er sie in der Türkei mit ihrem eigenen Cousin verheiraten und ihr den österreichischen Pass wegnehmen. Nachdem das Mädchen sogar mit dem Umbringen bedroht worden war, ging es zur Polizei und flüchtete für zwei Monate in ein Jugendheim.