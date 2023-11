Biologiezentrum weiterhin auf Herbergssuche

Uni will Campus erweitern

Diesem gehört bis dato das Biologiezentrum in Linz-Urfahr. Schon vor Jahren hat die angrenzende Kepler Uni Interesse am Grundstück deponiert. „Es grenzt im Westen direkt an den Campus an und wäre eine logische Erweiterungsfläche“, sagt Alexander Freischlager, JKU-Vizerektor. Die Liegenschaft hat die JKU aber bislang noch nicht erworben.