Es hat sich ausgegruselt, jetzt kommt Martini

Zeitgleich arbeitet der Tourismusverband schon am nächsten Groß-Event in der Gemeinde. Von 17. November bis 3. Dezember findet nämlich jeweils an den Wochenenden der Adventmarkt „Bezaubernder Winterwald“ statt. Heuer erstmals direkt am See rund um das Restaurant Sunbay. Auch das ist ein weiterer Schritt Podersdorfs zur Ganzjahresdestination.