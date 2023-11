Markus Mader bleibt weiter Lustenau-Trainer

Die triste Bilanz: Seit der 2:3-Heimniederlage gegen die WSG Tirol am 17. September blieb die Mader-Elf torlos und kassierte in den letzten sechs Spielen - inklusive Pokal - 18 Gegentreffer. Der Trainer sprach dennoch von der besten ersten Halbzeit, die sein Team in St. Pölten bot. Eine Aussage, die von Sportkoordinator Alexander Schneider bestätigt wurde. Freilich mag in diesem Spiel alles gegen Lustenau gelaufen sein, erspielte sich die Mannschaft tatsächlich so viele Chancen, wie in der ganzen Meisterschaft nicht. Allein, es wurde keine einzige genützt, während sich die Defensive erneut unterirdisch präsentierte. „Man konnte der Mannschaft das Bemühen aber diesmal nicht absprechen. Da hat es zuletzt gegen Hartberg mehr Erklärungsbedarf gegeben“, fasst Vorstandssprecher Bernd Bösch zusammen, der aber nicht für die sportlichen Belange zuständig ist.