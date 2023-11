Nach Schuss drohen 55-Jährigem zwei Jahre Haft

Grob fahrlässige schwere Körperverletzung: Die Staatsanwaltschaft ermittelt in diese Richtung gegen jenen 55-jährigen Burgkirchner, der auf einer Feier betrunken mit einer Pistole hantiert, und dabei unabsichtlich den 32-jährigen Gastgeber und Jungvater mit einer Kugel am Arm traf, die „Krone“ berichtete. „Die Höchststrafe dafür beträgt zwei Jahre Haft“, informiert Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried. So hoch werde die Strafe aber nicht ausfallen, wenn die Ermittlungen die bisherige Darstellung untermauern.