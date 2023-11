Platz da, William! Kate hat beim Biken Mordshetz

Prinzessin Kate und Prinz William sind aktuell in Schottland zu Gast. Zum Auftakt ihres Trips besuchten die Prinzessin und der Prinz von Wales, die in Schottland Herzogin und Herzog von Rothesay sind, eine Charity-Einrichtung in Moray, die sich für Outdoor-Lernprogramme für junge Leute engagiert.