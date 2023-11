SPÖ: „Frauenministerin trägt Verantwortung!“

Wieder kam es in Österreich zu einem Mord an einer Frau, wieder war der (Ex-)Partner dringend tatverdächtig. Ein FPÖ-Stadtrat soll im Waldviertel (NÖ) seine Geliebte auf ihrem eigenen Reiterhof mit einem Kopfschuss getötet haben und anschließend sich selbst. Es ist der mittlerweile 24. Femizid in Österreich.