Siegeszug von „Mr. Universe“ geht weiter!

In Berlin winkt die perfekte Saison

Dass sich Drescher wenige Tage vor seinem Trip nach Bradford in der Wiener Lugner City zum neunten Mal zum österreichischen Champion gekrönt hat, war angesichts der Hochform keine große Überraschung. Aber die Titeljagd ist noch nicht vorbei. Denn am kommenden Sonntag findet in Berlin noch die Weltmeisterschaft der WFF (World Fitness Federation, da wurde Drescher im Juli in Mexiko „Mr. Universe“) statt. Bei der der in der Steiermark lebende Kärntner exakt sechs Jahre nach seinem ersten WM-Titel (2017 auf Zypern) wieder zuschlagen will. „Sollte mir das auch noch gelingen, wäre das eine weltweit beispiellose Leistung und Serie.“