Schlepper-Krieg eskaliert: 3 Migranten erschossen

Neue „Doppelzangen“-Technik der Schlepper

Vor Skrupellosigkeit und Brutalität der Schleuserbanden ist Österreich nicht gefeit. Die Mafia wendet, wie berichtet, als neuen Trick die „Doppelzange“ an - bei illegalen Touren von Ungarn ins Burgenland durchbrechen jetzt Schlepper mit voll besetzten Kastenwagen fast zeitgleich an zwei Übergängen die Grenze. Einen Transport jagt und stoppt die Polizei, der andere kommt durch. Wie sehr die Mafia an dieser Methode festhält, können ihre Komplizen selbst bestätigen. „,Gib Vollgas und rase über die Grenze!‘ Das wurde mir von meinem Schlepperboss bei einem Anruf am Handy befohlen. Wehe, ich hätte mich nicht daran gehalten“, schildert ein 36-jähriger Schleuser aus dem Irak.