Frauen, Kinder im Auto: Polizei stoppt Schlepper

Schon zeitig in der Früh spielten sich am Dienstag dramatische Szenen im Bezirk Oberpullendorf ab. Mit 13 türkischen Flüchtlingen im Fahrzeug, darunter sechs Kinder, raste ein Schlepper der Polizei davon. Erst als der Rumäne auf der S31 abrupt in einen Parkplatz der ASFINAG abgebogen ist, saß er in der Falle. Streifenwagen konnten die Ausfahrt versperren - kurze Flucht zu Fuß, Festnahme!