Nach „Unfall“ mit Moralpolizei: Iranerin beerdigt

„Liebe Armita, leb wohl!“

Videos in den sozialen Medien zeigten in schwarz gekleidete Menschen, die sich auf dem Zentralfriedhof Behesht-e Zahra im Süden Teherans versammelten und am Grab vor Trauer schrien und weinten. „Liebe Armita, leb wohl“, rief ein Mann in einem Video.