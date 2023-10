Spitäler: „Hoffnung auf baldige Besserung groß“

„Krone“: Mit 130 Millionen Euro wurde soeben eines der größten Investitionspakete für Gesundheitsberufe in der Steiermark beschlossen. Ist Geld alles, Herr Sacherer, oder muss noch an mehr Schrauben gedreht werden, um das Personalproblem in den Griff zu bekommen?

Michael Sacherer: Das jüngste Gehaltspaket für Kages- und Med-Uni-Bedienstete stellt einen echten Meilenstein dar. Dass es die angespannte Situation in den steirischen Krankenhäusern entschärfen wird, davon ist auszugehen. Erfahrungen zeigen jedoch, dass es etwa sechs bis zwölf Monate dauert, bis sich eine solche Maßnahme auch spürbar in Zahlen widerspiegelt. Die Hoffnung auf eine baldige Besserung ist jedenfalls sehr groß.