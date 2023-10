Das Gefängnis als Sehnsuchtsort

41 Kisten Bier geklaut

Zu den Taten: In einer Brauerei bricht der Arbeitslose Mitte September mehrere Automaten auf und fladert insgesamt 420 Euro. Anschließend zwängt er sich unter einem Rolltor durch, klaut 41 Kisten Bier aus der Produktionshalle und transportiert diese mit einem „Leihfahrzeug“, das er zuvor kurzgeschlossen hat, ab. Wenige Tage später bricht er in ein Firmengebäude in Hohenems ein und stiehlt aus einem Tresor 3500 Euro.