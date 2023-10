Blau-Weiß Linz gegen Wolfsberger AC ab 17 Uhr LIVE

In fünf Heimspielen hat Blau-Weiß Linz in der Bundesliga nur eine Niederlage kassiert, gewonnen hat der Aufsteiger im Hofmann Personal Stadion an der Donaulände aber noch nicht. Heute soll es beim Gastspiel des WAC endlich so weit sein. „Wir wollen das Spiel gewinnen. Es geht nicht um den Heimsieg, sondern darum, die Leistungen der letzten Spiele zu bestätigen“, erklärte BW-Trainer Gerhard Scheiblehner.