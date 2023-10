Austria Klagenfurt gegen WSG Tirol ab 17 Uhr LIVE

Austria Klagenfurt will seine jüngsten Erfolgserlebnisse in der Bundesliga heute trotz schwieriger Personalsituation mit einem Heimsieg gegen die WSG Tirol bestätigen. Mit 18 Punkten aus elf Spielen liegen die Klagenfurter nach der Hinrunde des Grunddurchganges überraschend auf Rang vier. Die dritte Meistergruppen-Teilnahme in Folge scheint möglich. Die WSG dagegen kämpft um das Ende ihrer Unserie von fünf Pflichtspielniederlagen in Folge.