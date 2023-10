„Es ändert sich nichts!“ Scharfe Kritik an Tuchel

„Bayern hatte in dieser Saison zwei sehr gute Gegner, Leipzig und Leverkusen, und gegen beide waren sie spielerisch unterlegen, auch wenn sie jeweils einen Punkt geholt haben“, so Hamann. Auf Dauer wird das - zumindest laut dem Ex-Kicker - nicht gut gehen: „Vielleicht wird es schon in zehn Tagen in Dortmund nicht mehr reichen.“ Am 4. November prallen die Münchner in der Liga auf den BVB.