Italien-Tief: Überschwemmung und Murenabgang

So wird das Wetter am Wochenende

Samstag, sieht es etwas besser aus. Vor allem in Oberkärnten beruhigt sich die Wetterlage. In der Früh und am Vormittag gibt es nur mehr vereinzelt Regen. Restwolken können sich speziell im Klagenfurter Becken halten, aber auch dort wird es gegen Nachmittag trocken. Die Höchstwerte liegen wieder zwischen 14 und 15 Grad.