Philipp Hochmair ist der „neue“ Jedermann

1973 in Wien geboren

Studium u. a. bei Klaus Maria Brandauer am Wiener Reinhardt Seminar und in Paris am Conservatoire national supérieur d’art dramatique

Engagements am Schauspielhaus Hamburg, der Volksbühne Berlin, dem Schauspielhaus Zürich u.a.

2009-2014 am Thalia Theater Hamburg

Zahlreiche Rollen in TV und Film: „Tatort“, „Bella Block“, „Vorstadtweiber“, „Kater“ u. a.

Große Erfolge mit seinen Solo-Programmen, darunter „Werther!“ nach Goethe, Kafkas „Amerika“, „Jedermann (reloaded)“ nach Hofmannsthal und zuletzt „Der Hagestolz“ nach Stifter