„Irgendwann stößt man da an seine Grenzen“

Selbst spielt Thomas Muster „fast gar nicht mehr“ Tennis, stattdessen geht der 56-Jährige lieber wandern. Er verlagerte seinen Lebensmittelpunkt in den Donnersbachwald, pendelt während der Erste Bank Open täglich von Wien in die Steiermark. Am Feiertag nahm sich der Turnierbotschafter Zeit für die „Krone“.