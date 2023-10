Wie Kärntner Politiker den 26. Oktober verbrachten

Die Grüne Nationalrätin Olga Voglauer besuchte am Feiertag die Parlamente im Baltikum. „Während wir am Nationalfeiertag den Tag der offenen Tür im Österreichischen Parlament feiern, bin ich zu Besuch in den Parlamenten im Baltikum, um mir einen Eindruck des parlamentarischen Geschehens vor Ort zu verschaffen und interessante Aspekte über die verschiedenen politischen Systeme zu erfahren. Die Neutralität wird hier in der direkten Nachbarschaft zu Russland anders diskutiert als in Österreich. Ich bin - gerade in diesen krisenhaften Zeiten - sehr froh und dankbar über Österreichs Neutralität. Wir sind militärisch neutral, aber sicher nicht in der Benennung von Verbrechen. Der Einsatz für eine konsequente Friedensförderung, die Achtung und Weiterentwicklung des Völkerrechts, die Ächtung der Kriege, und die globale Abrüstung müssen weiterhin wesentliche Bestandteile und Ziele unserer politischen Arbeit bleiben.“