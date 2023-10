Seniorin fuhr mit Auto zwei Kilometer auf Gleisen

Die Lenkerin erlitt einen Schock, verletzt wurde aber niemand. Ein Alkotest verlief negativ. Da die Frau zeitlich und örtlich nicht orientiert und übermüdet war, wurde ihr der Führerschein vorläufig abgenommen. Am Pkw, der anschließend nicht mehr fahrbereit war, entstanden erhebliche Beschädigungen am Unterboden. Am Gleiskörper zwischen Bahnhof Haselstauden und Bahnhof Schwarzach entstanden mehrere Beschädigungen in unbekanntem Ausmaß.