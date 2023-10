Neuer Erdbebenschwarm in isländischem Vulkangebiet

Beben auch im Inselzentrum

In Island kommt es regelmäßig zu Erdbeben. Am späten Dienstagabend wurde auch im kaum besiedelten Hochland im Zentrum der Nordatlantik-Insel ein kräftiges Beben der Stärke 4,9 verzeichnet. Es trat am Vulkan Bárdarbunga auf, der sich unterhalb des großen Gletschers Vatnajökull befindet.