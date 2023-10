Kränkung und Trauer können Brustkrebs begünstigen

Jedes Jahr erkranken in Österreich rund 5500 Frauen an Brustkrebs. Im Burgenland werden pro Jahr etwa 180 Fälle diagnostiziert. Im Brustgesundheitszentrum am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt arbeiten Spezialisten interdiszipliär an der Genesung der Patientinnen - mit großem Erfolg.