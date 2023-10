Israelische Behörde: „Hamas hortet Treibstoff“

Seit Ägypten am Samstag die Grenze zum Gazastreifen geöffnet hat, rollen Lastwagen mit Hilfsgütern nach Gaza. Ein dritter Konvoi kam dort am Montag an. Dringend benötigten Treibstoff hatten die Lkw nicht an Bord: Israel untersagt Lieferungen von Diesel und Benzin, aus Sorge, er könnte der Hamas in die Hände fallen. Die Terrororganisation hortet nach Angaben der für Gaza zuständigen Cogat-Behörde bereits große Mengen an Treibstoff.