Transit-Streit: Salvini hat keine Lust auf Mattle

Tirol rüttelt nicht an Notmaßnahmen

Er werde jedenfalls in der „Ewigen Stadt“ sein, um „über die übermäßige Belastung der Tirolerinnen und Tiroler zu sprechen und Lösungen einzufordern“, machte der Landeshauptmann klar. Gleichzeitig betonte er, für das mit Bayern und Südtirol paktierte „Slot-System“ mit buchbaren Lkw-Fahrten zu werben und dem Versuch des südlichen Nachbarn entgegenwirken zu wollen, Österreich und Tirol in Brüssel „zu isolieren und als destruktiv darzustellen“.