Für Insektenküche gibt’s keine strengeren Regeln!

Lädt MFG-Klubobmann Manuel Krautgartner seine Kollegin und die Kollegen an der Spitze der fünf anderen Landstagsklubs tatsächlich in seine hochtransparente Streetfood-Insektenküche ein?

So weit ist es nun doch noch nicht gekommen. Aber mit den beiden Klubchefs Christian Dörfel (ÖVP) und Herwig Mahr (FPÖ) ist er sich einig, dass die Kennzeichnungspflicht bei Lebensmitteln hinsichtlich der Beimengung von Insektenmehl verstärkt werden müsse: „Die Bevölkerung will wissen, in welchen Lebensmitteln Insekten enthalten sind und das ohne große Recherche der Zutatenliste“, so ein Kernsatz in der Bundesresolution, die von MFG, ÖVP und FPÖ im Landtag beschlossen worden war.