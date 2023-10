Im Schatten des Feuers

In dem Land, wo sich die Abenddämmerung wie nirgendwo auf der Welt in den betörendsten Rot- und Lavendeltönen an die Berge, die Sanddünen und auf das Meer schmiegt, nur für einige Augenblicke lang, in denen sich das ganze Himmelslicht verschwendet, in dem Land Israel mit Namen, lebten zwei Jungen, die sich, so oft es ging, zum Spielen verabredeten. Der eine hieß Marwan, der andere Chayim.