Die „neue Austria“ ist heiß auf den Sieg

In der Länderspielpause gab es nochmals einen Ruck vorwärts, vor allem der 2:1-Sieg gegen den FC Vaduz im Testspiel gab Auftrieb. Weil laut Trainer Markus Mader in der zweiten Halbzeit endlich einmal die Mechanismen griffen. Das bestätigt auch Frederiksen. „Wir reden sehr viel in der Kabine, alle sind positiv eingestellt und wir sind zuversichtlich, dass wir endlich gewinnen. Wir brauchen die Punkte auch dringend.“ Möglich, dass auch Lukas Fridrikas von Beginn an zum Einsatz kommen wird.Selbstvertrauen holenIn Linz will der Coach eine „neue Austria“ sehen. Eine, die sich über einfachen Fußball wieder das Selbstvertrauen zurückholt.