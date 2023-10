Abschied von der Grand Dame der Logistik

Geboren wurde Heidi Senger-Weiss 1941 in Wien als einziges Kind von Ferdinand und Gertrude Weiss. Ihre Jugend verbrachte sie in Bregenz. Nach dem Abschluss ihres wirtschaftswissenschaftlichen Studiums an der Hochschule für Welthandel in Wien, sammelte sie praktische Speditionserfahrungen in Basel, Rotterdam, Paris und New York. 1965 stieg sie in das elterliche Unternehmen ein.