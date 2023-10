Diese Schule hat ein eigenes Kinderparlament

„Hitzige Debatten wie bei uns Großen“

„Wir treffen uns monatlich zum Kinderparlament“, erklärt Schulleiterin Britta Kuhlen. Daran nehmen zwei Schülervertreter pro Klasse teil. Diskutiert wird über alles Mögliche: Weshalb die Toiletten dreckig sind, was das Thema der nächsten Projektwoche sein soll - oder eben, was auf den Speiseplan kommt. „Im Kinderparlament gibt’s manchmal hitzige Debatten, so wie bei uns Großen“, sagt Kuhlen.