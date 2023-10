Stiftungspräsident Bernhard redet Klartext

Zuletzt hatte neben dem Betriebsrat der Maria Ebene auch der ehemalige Chefarzt im Landeskrankenhaus Rankweil, Dr. Albert Lingg, Kritik am Betriebsklima der Maria Ebene und am zuständigen Primar Philipp Kloimstein geäußert. Ein weiterer Punkt, den der Stiftungspräsident so nicht stehen lassen will.