Karl Habsburg plant bereits Comeback nach Krebs-OP

Es ist noch gar nicht so lange her, da mussten wir hier an dieser Stelle über die Krebs-Diagnose, die bei Karl Habsburg gestellt wurde, berichten. Ebenso über die damit einhergehende Operation, die er wegen der Erkrankung an seiner Prostata, über sich ergehen lassen musste. Er machte es damals via „Krone“ öffentlich, weil er im Zuge dessen für mehr diesbezügliche Vorsorge werben wollte und weil es sich, „einfach nicht mehr geheim halten hat lassen.“