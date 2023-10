Guido Maria Kretschmer: Meine Mama ist dement

Er macht sich Sorgen um die Zukunft

Der „Shopping-Queen“-Experte habe die Erkrankung seiner Mutter schon sehr früh bemerkt. „Meine Mama geht immer mehr zurück in ihr gestern und vermischt Dinge. Bei mir weiß sie zum Glück immer noch ganz genau Bescheid, schickt 1000 Küsse an meinen Mann Frank“, erzählt Kretschmer gerührt in einem Interview mit „Bild.“ Jedoch macht sich der TV-Star auch Sorgen um die Zukunft. „Ich weiß nicht, wie es wird, wenn die Erinnerung eines Tages noch weniger wird.“