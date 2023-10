Greta Thunberg nach Protest in London angeklagt

Der Protest richtete sich gegen die Industrie, die mit fossilen Brennstoffen ihr Geld verdient. Auf Schildern waren etwa „Stop new oil and gas“ („Stoppt neues Öl und Gas“, Anm.) und „Wrong side of history“ („Auf der falschen Seite der Geschichte“, Anm.) zu lesen. Die Demonstrierenden sollen versucht haben, einen Zugang zu einem Hotel in der Londoner Innenstadt zu blockieren.