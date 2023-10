Deutscher Eishockey-Goalie stirbt mit 25 Jahren

„Wir haben die traurige Pflicht, euch mitzuteilen, dass unser Freund und Teamkollege Jan Dalgic heute in den frühen Morgenstunden verstorben ist“, schrieb der deutsche Drittligist am Samstag auf Instagram. Anfang des Jahres war der Goalie ins Krankenhaus eingeliefert worden, aufgrund der hohen Behandlungskosten riefen die Indians die Initiative „The Save Of His Life“ ins Leben, mit der über 120.000 Euro gesammelt werden konnten.