Vater (47) verprügelt Vergewaltiger seiner Tochter

Ein 47 Jahre alter Vater hat in München den mutmaßlichen Vergewaltiger seiner Tochter mit einer Holzstange verprügelt. Seine 19-jährige Tochter war offenbar bereits seit einigen Wochen mit einem 37-Jährigen locker befreundet, als beide in der Wohnung eines Freundes des Mannes übernachteten, schilderte ein Sprecher des Polizeipräsidiums am Sonntag. Dort soll der Mann die junge Frau missbraucht und geschlagen haben.