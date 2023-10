ÖTV-Rohdiamant landet seinen bislang größten Sieg

Nun warten die Finals

Apropos Finals: Das Gipfeltreffen der besten acht U18-Spieler der Saison beginnt bereits am Montag in der chinesischen Millionenstadt Chengdu. Schwärzler, der sich in der neuen Junioren-Weltrangliste mit seinem Sieg in Osaka in den Top-10 festsetzen wird, rutschte dort nach dem Verzicht von US-Boy Darwin Blanch ins Starterfeld.