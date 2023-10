Ochse rammte Auto und floh mit seinen „Komplizen“

Wilde Szenen im sonst so ruhigen Lochen am See (OÖ). Dort war am Donnerstag gegen 21 Uhr eine ganze Herde Ochsen von einem Bauernhof entkommen. Die Tiere erkundeten die Gegend und sorgten neben viel Aufsehen auch für einen Verkehrsunfall. Bei der Suche nach den Tieren war auch eine Drohne im Einsatz.