Schelfeis-Gebiete seit 1997 um 44% geschrumpft

Das Schelfeis übt dabei „eine entscheidende Kontrolle über die Geschwindigkeit des Eisabflusses in den Ozean aus“, schreiben die Wissenschaftler um Benjamin Davison von der University of Leeds in Großbritannien in ihrer Arbeit, die im Fachjournal „Science Advances“ veröffentlicht wurde. Die ins Meer ragenden Eisplatten gelten als Achillesferse des antarktischen Eisschildes: Schmilzt das Schelfeis, verringert sich seine Stützkraft. Die mächtige Eiskappe über dem Kontinent könnte dadurch rascher an Masse verlieren und verstärkt zum globalen Meeresspiegelanstieg beitragen.