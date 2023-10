Chef von weltgrößter Kinokette wurde erpresst

Die Nachrichten-Website Semafor brachte den Fall am Donnerstag unter Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen mit der Verurteilung einer New Yorkerin in Verbindung, die im vergangenen Jahr festgenommen worden war. Der Anklage zufolge hatte sie versucht, den Chef eines börsennotierten Unternehmens mit der Drohung zu erpressen, intime Fotos und Nachrichten von ihnen zu veröffentlichen. In der Anklage war der Name des Opfers seinerzeit nicht genannt worden.